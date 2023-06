Filippo Pelati si conferma: medaglia d’oro ai campionati italiani di Riccione

Filippo Pelati medaglia d’oro ai campionati italiani di nuoto sincronizzato. Nel fine settimana si sono svolti assoluti estivi di sincro a Riccione, che hanno regala emozioni intense e senza pausa, con protagonista il giovane ferrarese. Nella finale del solo maschile, assente l’iridato Giorgio Minisini, si prende la scena proprio Filippo Pelati. Il sedicenne ferrarese, tesserato Uisp Bologna, ha conquistato il primo posto quindi medaglia d’oro e titolo italiano assoluto, in quanto è stato l’unico sopra i 300 punti (304.9500), staccando di cinque lunghezze l’imolese Gabriele Minak (299.9458), un oro quest’anno in coppa del mondo a Montpellier e già vittorioso nel mixed con Ginevra Marchetti. Terzo il romano Edoardo Fanton (Aurelia Nuoto) con 243.9833. L’atleta ferrarese Filippo Pelati sta attraversando una crescita sportiva che gli ha permesso tra il 2022 e la prima parte del 2023, titoli prestigiosi. Pelati ha conquistato l’oro sabato 3 giugno ai World Series di Oviedo in Spagna, a questo si aggiungono l’oro agli assoluti di Riccione lo scorso fine settimana, che chiudono un ‘trittico’ di titoli nazionali, campione italiano ragazzi a Ostia (Roma), campione italiano juniores a Savona. Nel 2022 Filippo Pelati ha conquistato un bronzo ai mondiali junior nel ‘Duo mix tech’ e 5 argenti europei. Il giovane campione ferrarese, dopo essere cresciuto sportivamente con il Centro nuoto Copparo, ora veste i colori della CN Uisp Bologna ed è componente, dal 2022, della squadra azzurra.

Mario Tosatti