Final four di serie B? Calderoni: "Ferrara candidatura forte"

A margine della conferenza di presentazione della Fondazione FeNice, il numero uno del Consorzio di Bonifica Stefano Calderoni ha confermato i contatti per ospitare alla Giuseppe Bondi Arena le finali di Serie B, in programma a metà giugno: "Stiamo dialogando, c’è da dire che il palasport ha bisogno di alcuni lavori di manutenzione che dovevano essere a carico della precedente società, e invece mai realizzati. Nel caso in cui dovessimo avere l’ok per adeguare l’impianto in tempo utile, allora la nostra città potrebbe essere una candidata forte". Inutile dire che per la nascente Fondazione contribuire all’organizzazione di un evento del genere sarebbe una vetrina importante, che potrebbe facilitare le cose anche in chiave mercato, visto che verosimilmente ci sarà una squadra da costruire quasi da zero, e avere per tre giorni consecutivi procuratori e addetti ai lavori in città non sarebbe un aspetto da sottovalutare. Nei giorni scorsi anche l’assessore allo sport Andrea Maggi aveva confermato i dialoghi in essere tra il Comune e la Lega, segno che la candidatura di Ferrara è in piedi e potrebbe essere l’ideale per tanti fattori, in primis per una questione di logistica. Le Final Four di Serie B, in programma nel weekend del 16, 17 e 18 giugno, decreteranno le due squadre promosse al campionato di A2.