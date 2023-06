Finale di match ’sconvolgente’, la Lega medita

Un finale abbastanza sconvolgente, quello tra Luiss e Orzinuovi, che probabilmente farà rivedere alla Lega la formula delle prossime finali. Ad Orzinuovi serviva vincere con 11 punti di scarto per andare in A2, e sopra di 4 a un minuto dalla fine i lombardi hanno fatto di tutto per portarla al supplementare, addirittura con un autocanestro di Leonzio. Poi sessanta secondi al limite del ridicolo, con Orzinuovi a fare fallo sistematico e la Luiss a sbagliare apposta i tiri liberi. Non un bello spot per il basket, ma soprattutto non il modo migliore per concludere una manifestazione che nel complesso ha portato a Ferrara tantissime persone. Chissà che la formula, in futuro, non possa subire delle modifiche.

j.c.