Finale in crescendo Vigarano vince gara 1

pallac. vigarano

69

cagliari

56

PALLACANESTRO : Sammartino 14, Edokpaigbe 10, Piedel 11, Conte, De Rosa 1, Perini 9, Bocola 11, Olajide 11, Cecili ne, Calanca, Armillotta 2, Pepe ne.

All. Grilli.

CUS CAGLIARI: Puggioni, Paoletti 2, Caldaro 3, Venanzi ne, Saias 7, Giangrasso 16, Gagliano 10, Usai ne, Stawinska 16, Striulli 2.

All. Xaxa.

Arbitri: Vastarella e Spina.

Note: spettatori 80 circa.

Parziali: 12-12, 27-28, 42-41

Cinque giocatrici in doppia cifra e un successo di squadra conquistato contro il Cus Cagliari in gara 1 del secondo turno play out da Vigarano. Capitan Perini e compagne, sempre prive di Cecili e Pepe, sono a 40’ dalla salvezza: a Cagliari, mercoledì pomeriggio

ci sarà gara 2.