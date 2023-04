Finali di serie B a Ferrara Altro contatto Comune-Lnp

Resta forte la candidatura di Ferrara quale sede delle finali di Serie B, manifestazione in programma dal 16 al 18 giugno che decreterà le due squadre promosse al campionato di A2 202324. La notizia è l’incontro di ieri in città tra l’assessore allo sport Andrea Maggi e i vertici di Lega Nazionale Pallacanestro, su tutti il segretario generale Massimo Faraoni, in cui sono state gettate le basi per ospitare l’evento alla Giuseppe Bondi Arena. E’ stato un incontro positivo, a quanto si è saputo nel tardo pomeriggio, non c’è ancora la certezza che Ferrara ospiterà la manifestazione ma i vertici di Lnp sono rimasti piacevolmente colpiti dalla candidatura della nostra città.

"Abbiamo dato disponibilità ad ospitare questa tre giorni di grande pallacanestro nel nostro palasport, ne sapremo di più nei prossimi giorni", le parole dell’assessore. Non resta molto da attendere, dunque, per sapere se Ferrara potrà ospitare un evento di portata nazionale che richiamerebbe in città tantissimi addetti ai lavori, oltre che tifosi da tutta Italia.

Per la nascitura Fondazione FeNice, che assieme al Comune sta collaborando per portare le finali di B in città, sarebbe una vetrina importante dalla quale partire per farsi conoscere ancora di più nel panorama cestistico nazionale. Ieri, in realtà, una prima opportunità c’è già stata, perché oltre all’assessore Maggi i vertici della Lega hanno incontrato pure qualche rappresentante della Fondazione, e non è azzardato pensare che si sia toccato l’argomento del "mercato dei titoli", ormai acclarato che Ferrara vorrebbe ripartire dalla Serie B d’Elite. Bocche cucite tra i membri della FeNice, ma di certo c’è che qualcosa sta iniziando a muoversi, in attesa della fine dei campionati e di capire se in C Gold la Duegi otterrà la promozione alla prossima B Interregionale. Tornando alle finali di Serie B, già nei giorni scorsi sono iniziati piccoli ma necessari lavori di manutenzione al palazzetto, un altro indizio che potrebbe avvicinare l’evento alla nostra città. Altre piazze sono in lizza, alcune hanno già ospitato manifestazioni del genere in passato, ma la necessità di avere un campo neutro che dal punto di vista logistico potrebbe far comodo a tanti fa pensare a Ferrara come una delle favorite. Forse già la prossima settimana si avranno notizie certe in merito, per un evento che sicuramente darebbe nuova linfa a un ambiente "depresso" e ancora scottato dalla dipartita del Kleb.

Jacopo Cavallini