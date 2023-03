Finalmente Spal: vince al Mazza e riparte

È la giornata delle prime volte allo stadio Mazza, dove la Spal torna a fare bottino pieno dopo quattro mesi e mezzo di astinenza conquistando una vittoria di importanza capitale nell’economia del campionato. È il primo successo di mister Oddo sulla panchina biancazzurra, ottenuto grazie ai primi gol stagionali di Fetfatzidis e Prati che significano aggancio al Benevento in terzultima posizione. Naturalmente in attesa del posticipo che oggi vede impegnato il Cosenza – prossimo avversario di Dickmann e compagni – a Marassi contro il Genoa. Il tecnico pescarese conferma l’assetto con la difesa a quattro schierata nel turno infrasettimanale col Frosinone, optando per una linea mediana composta da Zanellato, Prati e Tunjov. Sul fronte offensivo, Fetfatzidis e Maistro agiscono larghi sulle fasce, mentre La Mantia è l’unica punta.

Per oltre 20 minuti la gara è soporifera, con tanti falli e nessuna occasione da ambo le parti. È chiaramente la Spal a dover aumentare i ritmi, con un tiro di Fetfatzidis che viene murato dalla difesa granata sugli sviluppi di un fallo laterale di Dickmann. La prima conclusione in porta è una ‘telefonata’ del greco a Kastrati subito prima della mezz’ora. Prima dell’intervallo la prima azione della Spal degna di questo nome produce il gol del vantaggio. Maistro prende palla nella metà campo biancazzurra, resiste alla carica di un avversario e serve Fetfatzidis che gonfia la rete un delizioso sinistro a giro sul secondo palo. Nella ripresa i biancazzurri rischiano subito sul colpo di testa di Magrassi, poi però Dickmann serve a Prati la palla del raddoppio. La stoccata del regista romagnolo sotto la Ovest sembra chiudere i conti, ma un ingenuo fallo di Tripaldelli su Carriero induce l’arbitro Sozza (richiamato al Var) a concedere un calcio di rigore al Cittadella che Ambrosino non sbaglia.

Ci sono ancora 11 minuti più cinque di recupero di sofferenza, ma la Spal non perde la testa e può finalmente festeggiare assieme agli oltre 7mila del Mazza. Non accadeva addirittura dallo scorso 22 ottobre, quando la squadra di De Rossi travolse il Cosenza con un perentorio 5-0. Da quel momento nello stadio di corso Piave erano arrivate soltanto delusioni, con un bilancio di quattro pareggi e cinque sconfitte in nove turni casalinghi che grida vendetta. Ora però non ci si deve accontentare, perché per restare in serie B la continuità è fondamentale e domenica prossima nello scontro diretto al San Vito-Marulla non sono ammessi passi falsi. In ogni caso, il successo col Cittadella rappresenta una boccata d’ossigeno per una squadra che non vinceva da metà gennaio (sul campo della Reggina). La zona salvezza ora è distante appena due lunghezze, e nelle ultime 10 giornate nella parte destra della classifica può davvero succedere di tutto.

Stefano Manfredini