Fine settimana amaro per l’Handball Estense

Nel primo sabato di aprile, la classe senior dell’Handball Estense ha affrontato in casa al Palaboschetto la compagine faentina. Partita per nulla facile sulla carta, vista la posizione in classifica degli ospiti. La prima frazione vede i ragazzi dell’Estense giocare con grinta, concentrazione ed idee chiare, proponendo molte occasioni da gol e ridimensionando i temuti avversari. Primo tempo che ha visto l’Estense guidare il punteggio mantenendo sempre un vantaggio sugli avversari, che sul finale accorciano a soli 2 reti di distacco chiudendo un primo tempo sul risultato di 12-10. La seconda frazione di gara riprende nuovamente con un buon gioco dell’Estense ed un buon giro di palla, con pochi errori da parte dei ragazzi guidati da capitan Ghiglioni con un allungo di 4 reti sugli avversari. Negli ultimi 10 minuti di gioco complice un calo fisico ed alcuni errori di troppo, hanno permesso alla squadra ospite di farsi sotto fino al recupero dello svantaggio e successivo sorpasso di 3 lunghezze, chiudendo la partita con il risultato di 20-23. Da segnalare il rientro tra i convocati di Marchi, che recupera dall’infortunio e si prepara a fornire il suo contributo alla squadra.

A seguire domenica 2 aprile i ragazzi Estense under 17, hanno ospitato la temuta compagine del Ravarino Pallamano, squadra ancora imbattuta che guida la vetta della classifica. La prima frazione vede una fase di studio da parte di entrambe le squadre, con un susseguirsi di reti, di azioni e di chiusure da parte della difesa, chiudendo così il primo tempo sul risultato di 12 pari. I ragazzi dell’Estense, liberati dai timori degli avversari e forti del loro gioco iniziano la seconda frazione di gioco portandosi in vantaggio di 2 reti dopo soli 7 minuti di gioco. Il Ravarino non resta di certo a guardare e sfodera il miglior gioco che gli permette di restare in gara e recuperare lo svantaggio. Nell’ultimo quarto di gara entrambe le squadre hanno continuato ad affrontarsi a viso aperto, regalando reti su entrambi i fronti, ma sono gli ospiti a segnare la rete del vantaggio nel finale, che ha lasciato a mani vuote i ragazzi dell’Estense.