Fiscaglia supera l’esame: la Coppa dei Campioni sul canale Navigabile è un successo

Decisamente un grande successo la prima edizione della Coppa dei Campioni di pesca al colpo in acque interne organizzata dalla Fipsassul campo di gara del Navigabile a Fiscaglia. La resa del campo di gara è andata oltre le più rosee aspettative consegnando agli anali un pescato medio di 7,526 kg. Per quel che concerne l’aspetto prettamente agonistico va sicuramente segnalata la partecipazione a questa manifestazione di agonisti provenienti dalle lontanissime provincie di Potenza e Matera, Roberto Rinaldi, Rocco De Angelis e Giovanni Di Stasio, agonisti che forse il campo di gara di Fiscaglia lo avevano visto, fino a prima delle gara, sono in foto o in televisione, ma che non sono voluti mancare a questo importante appuntamento che vedeva in gara tutto il meglio dell’agonismo nazionale. La classifica finale, dopo quattro ore di gara, assegna la Coppa dei Campioni a Gionata Bianchini della Lenza Valdera Pontederese Colmic con 16,450 kg. di pescato, davanti al compagno di Società Gianni Lazzaretti con 16,340 kg. e a Francesco Reverberi della Pol. Oltrarno Colmic con 15,390 kg. per Ferrara 27° posto per Alberto Cesari della Canne Estensi Colmic, 31° per Stefano Franciosi della Canne Estensi Colmic, 63° per Roberto Asnicar della Mirabello Dario Maver. L’atto finale della manifestazione si è tenuto presso il Ristorante Ottocento di San Vito di Ostellato presenti il sindaco di Fiscaglia Fabio Tosi, il presidente nazionale del Settore Pesca di Superficie Antonio Fusconi, il consigliere nazionale Fipsas Massimo Rossi e il presidente della sezione Fipsas di Ferrara Paolo Gamberoni.