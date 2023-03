Fitness in acqua bassa, buone prove per le ferraresi

Due quest’anno sono le squadre di Ns Emilia che nella giornata del 19 marzo si sono distinte nella manifestazione di carattere nazionale svoltasi alla piscina Fulvio Albanese di Grugliasco. A partecipare ai Criterium Invernali di Fitness in acqua bassa sono state la squadra A di Ferrara capitanata da Stefania Trevisani e allenata dalla coach Manuela Borsetti e la squadra B di Cento, capitanata ed allenata da Angela Abbasciano.

La squadra di Ferrara, composta da Stefania Trevisani, Silvia Boldrini, Livia Bonvicini, Silvia Borsetto, Paola Caponcelli, Isabella Fabbri e Cecilia Moretti, con una coreografia firmata dalla coach Borsetti a tema della serie tv Charlie’s Angels con grinta e determinazione hanno svolto l’esercizio con buoni risultati mostrando le proprie doti coreografiche, espressive e sportive, come pure la squadra B, composta da Angela Abbasciano, Mita Baletti, Eleonora Cecchi, Annamaria Cristofori, Giulia Pederzani, Valentina Piana e Sara Pironi, che ha cionvolto il pubblico con le musiche a tema Spice Girl e Backstreet.

La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto, è stata come sempre un ottimo momento di aggregazione, e di promozione del Fitness in acqua mettendo a confronto le varie squadre in un clima di sana competizione sportiva.

Il prossimo appuntamento sarà per i Criterium estivi che si svolgeranno con ogni probabilità in Toscana nelle prime settimane del mese di giugno e i due gruppi si stanno già mettendo al lavoro.