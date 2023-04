Flag Football: al via anche la stagione delle due formazioni delle Aquile under 17

Prendono il via nel weekend anche i campionati di flag giovanili, con le Aquile che schierano ben 2 formazioni nel campionato under 17 visto l’alto numero di atleti a disposizione che grazie al progetto scuole gestito da Andrea Golfieri ha visto anche di recente diversi atleti aggiungersi ai giocatori già in attività. Le due formazioni ferraresi sono inserite nel girone E insieme a Titans Romagna e Vipers Modena, avversarie d’esperienza che da diversi anni partecipano ai campionati di flag. A guidare le due formazioni estensi saranno Andrea Golfieri e Matteo Medini che gestiranno la formazione “Aquile” che raccoglie alcuni dei giocatori ferraresi con più esperienza di football alcuni dei quali facenti parte della nazionale azzurra di flag e giocatori dei Grizzlies Roma e Ducks Lazio in prestito per la stagione. L’altra squadra di casa i “Duchi” sarà invece allenata da Stefano e Zeno Zucchelli e da Cristian Bottoni. Si parte quindi domenica a Modena con la consueta formula dei Bowl e ospiti dei locali Vipers che saranno la prima avversaria della squadra Aquile alle 10.30, mentre poi la squadra Duchi affronterà i Titans alle 12. Nel proseguio della giornata, alle 14 lo scontro “casalingo” tra Aquile e Duchi e poi a seguire Vipers e Titans alle 15.30.