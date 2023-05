Fondazione Fenice ai tifosi "Progetto aperto a tutti"

Dopo il battesimo in Comune di un paio di settimane fa, giovedì sera alla Sagra dello Scottadito organizzata dalla 4 Torri la Fondazione FeNice si è presentata ad appassionati e tifosi, mettendo così un altro tassello al percorso che la porterà a svelare i piani futuri per la rinascita del basket ferrarese. Ospite del presidente granata Luigi Moretti, la triade formata da Stefano Calderoni, Riccardo Maiarelli e Paolo Piazzi si è concessa alle curiosità dei più, non sottraendosi a interrogativi piccanti da parte di alcuni tifosi. Presente anche il patron della Duegi Giuseppe Cattani, oltre all’imprenditore Marco Gherardi, il fondatore dell’azienda Adamant (già sponsor del Kleb) Roberto Marchetti e alcuni componenti della giunta comunale, tra cui l’assessore allo sport Andrea Maggi. Tanti imprenditori ferraresi seduti allo stesso tavolo con l’obiettivo di far risorgere la pallacanestro di casa nostra.

"Non potevamo accettare che quarant’anni di storia venissero presi in una notte e buttati nel cestino – ha dichiarato Calderoni –, abbiamo pensato che la cosa più bella potesse essere quella di costruire un percorso di comunità che coinvolga gente seria, perbene e amante di questa città. Oltre ai tanti imprenditori e professionisti che stiamo coinvolgendo, sarà un progetto aperto ai tifosi e a tutti coloro che sentiranno la necessità di dare una mano. Il principio vero è che i primi azionisti della Fondazione saranno i tifosi, ancor di più degli imprenditori che ne saranno i proprietari". Come sempre molto sintetico l’ingegner Riccardo Maiarelli: "Sarà un percorso lungo e complicato, ma sappiate che ci sarà tutto l’impegno possibile da parte nostra. Stateci vicini, vogliamo raggiungere un traguardo straordinariamente difficile ma sono sicuro che insieme ci arriveremo". L’assessore Maggi ha colto invece l’occasione per aggiornare sullo stato dei lavori del palasport, che a metà giugno ospiterà le finali di serie B: "L’impianto presenta alcune lacune strutturali ma i lavori sono già partiti, a metà giugno Ferrara sarà al centro dell’attenzione nazionale, è un’occasione da cogliere per far capire la volontà di ripartire".

