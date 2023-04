La Fondazione FeNice per far risorgere il basket ferrarese

Ferrara, 19 aprile 2023 – Dalle ceneri del Kleb Basket, la Fondazione FeNice si propone di far risorgere la pallacanestro di alto livello nella nostra città. E questa mattina in Comune si sono tolti i veli al nuovo progetto di rinascita del basket cittadino, che ha negli imprenditori Stefano Calderoni, Riccardo Maiarelli e Paolo Piazzi i principali promotori, assieme al patron della Duegi Ferrara Giuseppe Cattani, società dalla quale si ripartirà nell'immediato futuro.

Assieme a loro tutte le realtà giovanili della provincia, oggi rappresentate da Filippo Bertelli e Mauro Cavara per la Vis 2008, Stefano Cazzanti per la Scuola Basket, Luigi Moretti per la 4 Torri e lo stesso Paolo Piazzi per la Cestistica Argenta.

Un progetto di ampio respiro, che non nasconde le proprie ambizioni: "Ora facciamo tutti il tifo per la promozione in B Interreggionale di Ferrara Basket - sottolinea Calderoni - ma ci stiamo guardando intorno per un titolo di B d'Elite, quella che sarà la terza categoria nazionale. Ferrara se lo merita dopo le vicissitudini di queste settimane. La Fondazione? Al suo interno avrà almeno 15 soci, con l'aggiunta di altri imprenditori che sosterranno il progetto". Entusiasta anche l'assessore allo sport Andrea Maggi: "A distanza di 50 giorni dalla scomparsa del Kleb, Ferrara ha saputo subito rimettersi in pista. Questo è un progetto che tende al rilancio della pallacanestro di vertice in città, e mi auguro che il tavolo di questa mattina possa allargarsi". Nei prossimi giorni previsto l'atto notarile per la costituzione ufficiale della Fondazione FeNice, poi si comincerà a discutere delle questioni tecniche.