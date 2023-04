Fondazione FeNice, Piazzi non ha dubbi: "La B Elite categoria giusta da cui partire"

"Perché Ferrara dovrebbe darci fiducia? Per la serietà delle persone e la trasparenza del progetto". L’ex playmaker dell’Asa Argenta Paolo Piazzi è tra gli imprenditori coinvolti nel rilancio del basket ferrarese attraverso la Fondazione FeNice, presentata a metà settimana in Comune. "Mi metto dalla parte del tifoso: io un’operazione del genere la vedrei positivamente – spiega Piazzi –, penso che ci siamo approcciati senza troppi fronzoli e con della sostanza. Il principio di trasparenza sarà alla base di tutto, permetteremo alla gente di guardare quello che faremo dal punto di vista economico. In più questo è un progetto che vuole coinvolgere tutta la provincia, non solo la città di Ferrara". In fase di presentazione, Stefano Calderoni non ha nascosto il desiderio di ripartire da un titolo sportivo di B d’Elite: "Riteniamo che a livello di appeal sia la categoria giusta dalla quale ripartire – conferma Piazzi – anche perché ci sarà la possibilità di tesserare un atleta straniero. Sarebbe certamente fonte di entusiasmo maggiore per i tifosi, molto dipenderà da cosa troveremo in giro sul mercato dei titoli. Ma pensiamo sia il punto di partenza minimo di questo progetto". Ancora un po’ presto, invece, per parlare di struttura societaria, anche se qualche nome negli ultimi giorni ha cominciato a circolare: "Vogliamo fare le cose step dopo step, una volta formalizzata la Fondazione partiremo col processo di costruzione dello staff dirigenziale. Lo statuto sarà pronto entro la fine della prossima settimana, poi andremo dal notaio a porre tutte le firme". Chiusura sul ruolo delle giovanili: "Oltre alla questione tecnica, vogliamo far tornare i giovani al palazzetto la domenica. Bisogna creare identità col territorio, per questo sarà coinvolta tutta la provincia. Tutti quanti da bambini abbiamo il sogno di arrivare a giocare il più in alto possibile, se ogni domenica portiamo i ragazzi al palasport diamo loro la possibilità di coltivare un sogno e di allenarsi con più voglia durante la settimana per raggiungere quel livello".

Jacopo Cavallini