’Fondazione Spal’: "Sosteniamo il territorio"

Se la squadra di Oddo è impegnata nella complicata lotta per non retrocedere, il club di via Copparo lancia un segnale importante alla città realizzando una fondazione ad hoc con l’obiettivo di sostenere il nostro territorio. In maniera particolare i giovani e le persone in difficoltà. Si chiama Spal Foundation, e inaugurerà la propria attività con un’iniziativa denominata Spal Egg Hunt, una curiosa caccia alle uova di Pasqua che si svolgerà domenica 2 aprile alle 14,30 al Parco Massari. "Questa è un’occasione importante per il club e per il sottoscritto – assicura il presidente Joe Tacopina, in collegamento dagli Stati Uniti –, un’iniziativa a cui tengo particolarmente. L’avvio del progetto della Fondazione Spal mi rende orgoglioso, perché restituiremo alla città qualcosa di concreto. Ferrara ci sostiene sempre, e con le iniziative che abbiamo messo in campo e i progetti che realizzeremo aiuteremo la cittadinanza e i giovani a sviluppare le proprie capacità. Considerando l’importanza che ha la Spal per la comunità ferrarese, saremo in grado di trasmettere i nostri valori esportando messaggi positivi. Abbiamo investito tanto sul sostegno ai giovani che devono affrontare difficoltà fisiche e sociali, e continueremo a farlo. Vogliamo che tutti abbiano la possibilità di sviluppare le proprie capacità e i propri talenti, che nessuno rimanga indietro e che tutti i ragazzi abbiano l’opportunità di sognare in grande. Vivere in prima persona il progetto Scuola Biancazzurra è stato fantastico: ho avuto la possibilità di confrontarmi coi bambini delle scuole che mi hanno trasmesso grande gioia. È stato importante anche conoscere la realtà del calcio integrato, una dimensione che mi ha ricordato quali sono le cose importanti della vita. Desidero dire grazie alle persone che si sono spese da subito per questo progetto, da Martina Vanzetto a Laura Semprini passando per Davide Insalaco.

La salvezza della Spal? Non è la sede giusta per parlarne. Mi limito a dire che questa iniziativa è un ulteriore segnale di impegno da parte mia nel progetto di crescita della Spal nel medio-lungo termine". Particolarmente soddisfatto anche Andrea Gazzoli: "La Spal ha sempre cercato di realizzare obiettivi di responsabilità sociale verso la città – ricorda il direttore generale –. Lo ha sempre fatto con piacere, e ora nel calcio sta diventando un obbligo. Aver creato una fondazione ci permette di ottenere erogazioni liberali dal punto di vista fiscale e accedere a bandi ai quali altrimenti non potremmo partecipare per raccogliere somme da investire nelle varie iniziative. Inoltre, in occasione della gara col Brescia faremo lo School Day: abbiamo coinvolto 2.500 ragazzi che abbiamo invitato allo stadio, quindi probabilmente faremo il pienone". Il Comune di Ferrara ha collaborato attivamente attraverso l’assessore alle Politiche Sociali Cristina Coletti: "Il progetto mi è piaciuto subito – commenta –. È stata coinvolta l’associazione I Frutti dell’Albero, una cooperativa che si occupa soprattutto di ragazzi con autismo, attraverso la quale è stato possibile realizzare 200 uova che saranno l’oggetto della caccia al tesoro del 2 aprile".

PREVENDITA. Anche gli ultimi biglietti messi a disposizione dei tifosi spallini allo stadio Druso risultano esauriti. Sono complessivamente 730 i tagliandi staccati da supporters biancazzurri, davvero tanta roba.

Stefano Manfredini