Football Americano: Aquile travolgenti anche contro Ravenna

Collezionano il sesto successo consecutivo le Aquile, che in trasferta a Ravenna sabato sera hanno battutto i Roosters Romagna 36-14 con una prova di carattere, punteggiata da qualche sbavatura e concedendo solo nel finale agli avversari di andare a segno con ormai le riserve in campo. La squadra di coach Faragalli, forse troppo fiduciosa nei propri mezzi, ha dovuto faticare ad entrare in partita soprattutto in attacco mentre la difesa ha ben tenuto e gli special teams con ottime giocate si sono rivelati una delle armi vincenti dell’incontro. Partono i Roosters in attacco, ma la difesa di coach Gordon non si fa trovare impreparata e pur concedendo qualcosa ferma i ravennati con l’intercetto di Bottoni, tra i migliori giocatori per la difesa, con diversi ottimi interventi sui ricevitori ravennati. Arrivati al 4° tentativo i padroni di casa decidono per il punt e il calcio finisce tra le mani di Ferrari che con un grande ritorno e grazie ad alcuni buoni blocchi porta l’ovale in end zone per i primi 6 punti della partita. Romagnoli aggiunge il punto addizionale e le Aquile avanti 7-0 restituiscono palla ai Roosters, che con il qb Negretto in gran forma colpiscono la difesa estense soprattutto nel gioco aereo per trovare poi , ormai nella metà campo delle Aquile le mani del difensore Bindini per un nuovo intercetto. La difesa di coach Gordon non concede nulla e i ravennati costretti ancora al punt ritrovano Ferrari a ritornare l’ovale fino alla metà campo, da cui parte un drive offensivo che porta gli estensi sul 13-0, a cui Romagnoli aggiuge il calcio addizionale. Nella ripresa tocca alle Aquile partire in attacco, con una serie di corse di Franco, salito al posto di Khalafalla, ed una funambolica ricezione di Medini che segna il td del 34-0. Ultimo quarto senza storia,ora i ragazzi di coach Faragalli osserveranno un turno di ripos prima di scendere in campo il 21 maggio in trasferta contro Reggio Emilia.