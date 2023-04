Football americano: Aquile travolgenti contro i Grizzlies Roma

Bottino pieno per le Aquile di coach Faragalli nella trasferta di Roma con gli estensi che che già chiudono la pratica nel primo tempo, vincendo 40-0. Avvio di partita in sordina, con le difese a controllare bene gli attacchi avversari, poi a metà del 1° quarto sono le Aquile a rompere il ghiaccio con il bel touchdown di Ghironi sul preciso passaggio di Scaglia. Grizzlies ancora al palo e sempre nel 2° quarto le Aquile spingono sull’accelleratore, prima con Khalafalla che su corsa gudagna il touchdown del 19-0, che diventa 20-0 dopo la trasformazione di Romagnoli, poi con la difesa estense che sale sugli scudi grazie all’intercetto di Bottoni che con una bellissima corsa tra gli avversari riporta l’ovale in end zone per il 26-0 con il solito Romagnoli ad aggiungere il punto addizionale. Gara senza storia, con le Aquile a dilagare sul 40-0.