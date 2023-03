Football Americano: domani in campo

Aquile pronte a tornare i campo per la prossima sfida del campionato di 2° Divisione che vedrà gli estensi ospitare i Roosters Romagna domenica alle 14 al Mike Wyatt Field di via Cimarosa. Dopo il positivo esordio in campionato contro gli Hogs e la pausa lunga di 3 settimane, la squadra di coach Faragalli è pronta scendere in campo con la voglia di confermare il buon stato di forma mostrato ad inizio stagione. La partita con la squadra ravennate si presenta sicuramente impegnativa e i Roosters malgrado il passo falso fatto contro i Trappers Cecina sono una squadra da non sottovalutare, ben disposta in attacco, dove possono sfoggiare un buon gioco aereo unitamente ad un consistente gioco di corsa, sia in difesa, con giocatori di esperienza in entrambi i reparti. Per le Aquile, le settimane di pausa sono servite a migliorare su tutti i fronti sia difensivo che offensivo e dopo un inizio di stagione viziato da qualche assenza per infortunio coach Faragalli ha potuto recuperare diversi giocatori. In attacco il qb Scaglia potrà contare su una linea offensiva che vedrà il rientrante Bianchi sostituire Negri, infortunatosi nell’incontro con gli Hogs e con il già ottimo reparto dei ricevitori che potrà contare anche sul rientro di Bindini. Recuperati Khalafalla e Carulli e con il giovanissimo Franco in gran forma, le opzioni sul gioco di corsa tornano ad essere una valida alternativa al gioco aereo e l’attacco estense vorrà confermare l’ottima seconda posizione in classifica generale con 350 yards mediamente guadagnate a partita. Anche la difesa di coach Gordon riceve qualche rinforzo con il rientro in linea di difesa di Chiletti e con Zucchini che potrà essere impiegato a pieno regime.