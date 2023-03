’Formignana-Tresigallo running’ nel segno di Draoua e Chubak

Draoua e Chubak primeggiano alla ‘Formignana-Tresigallo running’. Si è tenuta ieri mattina la decima edizione dell’evento podistico nel centro di Formignana, organizzato dal Gruppo Faro Formignana con la collaborazione della Proloco di Formignana, la Protezione civile di Tresignana, UISP comitato di Ferrara e il patrocinio del Comune di Tresignana.

Il programma è iniziato con le gare di tutte le categorie giovanili, rispettivamente mini podistica, esordienti e ragazzi. A seguire la partenza degli adulti per la competitiva di 10,20 km e non competitiva 5km. Al via erano quasi 500 iscritti totali. Una gara che ha visto il gruppo di testa compatto nella prima parte, poi si sono delineate le posizioni di testa, con Rachid Draoua, Daniele Berto e Luca Andreella a contendersi la vittoria, che sarà a beneficio del primo. Nel settore femminile, la gara ha visto in testa dall’inizio fino alla fine l’atleta imolese di origine ucraina, Nadiya Chubak. Al termine le premiazioni di tutte le categorie giovanili.

Sul palco era presente il sindaco di Tresignana, Laura Perelli. La classifica delle società più numerose è stata vinta dalla Quadrilatero, seguono Corriferrara, Proethics, Polisportiva Ferrariola, Salcus, Invicta Copparo, Running Club Comacchio e Porto Tolle.

Nel dettaglio la classifica degli assoluti, sul gradino più alto del podio per il settore maschile Rachid Draoua (Salcus) con il tempo 34.55, poi secondo Daniele Berto (Quadrilatero) 35.42 e terzo Luca Andreella (Running Club Comacchio) 36.23. Nel settore femminile vittoria dell’atleta Nadiya Chubak (Lughesina) con il tempo di 39.05, che ha preceduto nell’ordine Rosanna Albertin (Corriferrara) 41.39 e Ilaria Baraldi (Proethics) 42.05. Il Gruppo Faro Formignana ha celebrato l’ottavo memorial Carmine Galli, indimenticato ex podista storico della Faro Formignana ed il secondo memorial Mary Bolognesi, moglie dell’atleta Faro, Alberto Sovrani scomparsa due anni fa, presenti i famigliari per la consegna dei trofei ai vincitori della gara.

Mario Tosatti