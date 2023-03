Nel post partita di Bolzano, mister Oddo ha ammesso candidamente le difficoltà della Spal sul piano fisico, soprattutto contro una squadra di corazzieri come il Sudtirol. Il tecnico pescarese ha evidenziato in maniera particolare l’azione che ha portato al raddoppio degli altoatesini, finalizzata con l’incornata di Zaro.

A questo punto però vale la pena sottolineare che ultimamente cominciano ad essere un po’ troppi i gol subiti dai biancazzurri attraverso colpi di testa. Nelle ultime nove giornate di campionato infatti la Spal è stata incornata ben cinque volte, palesando una certa fragilità nel gioco aereo. Se nel girone di andata i colpi di testa vincenti di Zaro (Sudtirol) e Mangraviti (Brescia) rientravano nella normalità, la frequenza con cui la Spal viene colpita in questo modo negli ultimi due mesi fa riflettere. A questo proposito, si ricordano le incornate vincenti dei vari Altare (Cagliari), Antenucci (Bari), Dragusin (Genoa), Lucioni (Frosinone) e Zaro (Sudtirol). Peraltro, con l’eccezione di Ante7, tutte le reti in questione sono state realizzate da difensori centrali saliti in occasione di palle inattive, sulle quali evidentemente i biancazzurri hanno tanto da lavorare.

s.m.