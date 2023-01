Franzoni, Parravicini e Saiani: tre spallini convocati con la nazionale under 18

Tripla prestigiosa convocazione in Nazionale italiana under 18 per il settore giovanile biancazzurro. I classe 2005 Nicolò Franzoni, Fabio Parravicini e Filippo Saiani sono stati selezionati dal tecnico federale Franceschini per il prossimo raduno dell’Italia under 18 in programma da domenica prossima a mercoledì 18 gennaio presso il centro tecnico federale di Coverciano. Nella giornata di mercoledì gli azzurrini disputeranno un test amichevole contro la Spagna under 18, sempre nel centro sportivo di Coverciano, con fischio di inizio previsto alle 14,30.

"Per il settore giovanile e tutta la società biancazzurra poter festeggiare una tripla convocazione come questa rappresenta una soddisfazione enorme – commenta il responsabile del vivaio spallino Andrea Catellani –. La chiamata di Nicolò, Fabio e Filippo in azzurro per prendere parte al prestigioso test contro la Spagna è un attestato della passione e del sacrificio che mettono in campo quotidianamente i ragazzi e tutti i membri dello staff che lavorano per la loro crescita dentro e fuori dal rettangolo verde".

Nel frattempo si avvicina il giorno della ripresa del campionato Primavera 2. Domani alle 14,30 al centro sportivo Gibì Fabbri la squadra di Grieco ospiterà il Parma nel big match della quattordicesima giornata del girone di andata. In classifica infatti i ducali occupano la seconda posizione a -3 dalla capolista Genoa e +4 sulla Spal, che con una vittoria si porterebbe quindi a ridosso dei gialloblù. Inutile dire quanto sarebbe importante fare bottino pieno, riprendendo la marcia dopo una prima fase di stagione tra alti e bassi.

Oltre a quello Primavera 2, nel weekend riprenderà il campionato nazionale under 17.

Domenica i biancazzurri faranno visita al Brescia, che in classifica è settimo a +10 sulla squadra di Pensalfini. Bisogna ancora attendere una settimana invece per rivedere in campo l’under 18 di mister Pedriali, che riprenderà il campionato da prima della classe domenica 22 gennaio in trasferta contro il Milan, terzo a -4 dai biancazzurri. Infine, è fissato per lo stesso weekend pure il ritorno in campo delle selezioni under 16 e under 15.

s. m.