Franzoni, Parravini e Saiani ’azzurri’

È terminata positivamente l’esperienza tra le fila dell’Italia under 18 dei tre biancazzurri Franzoni, Parravicini e Saiani. Durante il raduno svolto in Basilicata, gli Azzurrini guidati dal tecnico federale Franceschini hanno effettuato un doppio test match contro la Romania under 18 ottenendo due convincenti vittorie. I tre giovani spallini, già subentrati nella prima amichevole, sono scesi in campo da titolari nella seconda sfida giocata dall’Italia allo stadio Curcio di Picerno, disputando un’ottima prova davanti a più di mille spettatori e conquistando un successo per 2-0 che ha bissato la vittoria per 3-0 già ottenuta nel primo test match.

Nel frattempo, per quanto riguarda il settore giovanile spallino si registra la bella vittoria dell’under 17 di mister Pensalfini che nel weekend di pausa per gli impegni delle rappresentative nazionali è stata l’unica formazione del vivaio biancazzurro a scendere in campo. I biancazzurri si sono imposti per 1-0 sul Venezia grazie al gol messo a segno da Badalì negli ultimi minuti di gioco del primo tempo. La Primavera di mister Grieco invece si sta leccando le ferite dopo la bruciante eliminazione nella fase a gironi della Viareggio Cup in seguito alla sconfitta rimediata col Pisa, che proprio in virtù del successo nello scontro diretto coi biancazzurri ha staccato il pass per il turno successivo. Adesso non resta che concentrarsi sul campionato, con la Spal che si trova al terzo posto a -7 dalla capolista Genoa – con la quale ha perso prima della sosta – e -4 dal Parma. La corsa alla promozione diretta quindi sembra ormai compromessa, ma si può arrivare in Primavera 1 anche attraverso i playoff. Per questo la squadra di Grieco deve assolutamente chiudere la regular season nella migliore posizione possibile e poi giocarsi tutto ai playoff. E comunque aver fornito alla prima squadra un giocatore del calibro di Contiliano rappresenta già un successo di non poco conto.