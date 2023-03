Frenata X Martiri "Ora però serve la vittoria"

Deludono le aspettative gli uomini di Ruggero Ricci, fermati da un non irresistibile Porretta, che ha imposto la divisione della posta. Il presidente Ciriaco Minichiello resta ottimista: "Nonostante lo svantaggio iniziale, circostanza questa che si è ripetuta troppo spesso, i ragazzi come sempre si sono rimboccati le maniche, prendendo il controllo della partita e hanno trovato trovano il gol del pareggio con Frignani, allo scadere del primo tempo. Nel secondo tempo la squadra, nonostante un forte spinta offensiva, non riusciva però a trovare il gol del vantaggio, anche per sfortuna, visti i due legni colpiti da Marongiu e Bizzarri e l’opportunità capitata a Frignani, conclusione salvata dal portiere". Pensa positivo il massimo dirigente biancazzurro per il futuro: "Siamo al secondo pareggio consecutivo, risultato che ancora una volta va stretto ai ragazzi, ma che ci consente di rimanere al settimo posto in classifica, con una distanza di sicurezza di cinque punti dalla zona play out. Mi aspetto che la squadra ritorni alla vittoria nel prossimo incontro casalingo contro la MPS Calcio, in modo da consolidare sempre più l’obiettivo della salvezza".