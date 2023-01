Frisoni e Dall’Olmo nel team della Ferrarese

Si è chiuso con i fuochi d’artificio il boccemercato di fine anno per il Femet Team dell’ASD La Ferrarese. La società di Viale Orlando Furioso ha infatti concluso un accordo con i nazionali sammarinesi Jacopo Frisoni ed Enrico Dall’Olmo, blasonati boccisti che vantano un palmares internazionale di tutto rispetto e che vestiranno la divisa biancoazzurra a partire da gennaio. Enrico Dall’Olmo, classe 1995, già oro ai Giochi del Mediterraneo e reduce da un bronzo iridato ai mondiali di tiro di precisione, parteciperà con la maglia della nazionale sammarinese al prestigioso Pallino D’Oro di Budrione il prossimo 7 gennaio. per poi vestire quella del Femet Team dal giorno successivo. Frisoni, atleta del 1996, può a sua volta vantare medaglie prestigiose, come gli argenti ai campionati europei ed altri importanti piazzamenti a livello nazionale e mondiale.

Frisoni e Dall’Olmo arricchiranno l’organico di categoria A della società ferrarese, che disputerà il campionato italiano di 1^ categoria con il consueto abbinamento alla Femet di Andrea Zironi, che supporterà la squadra per il terzo anno consecutivo. La formazione è particolarmente competitiva, considerando la presenza di atleti di ottimo livello come Andrea Pirani, Andrea Vendemiati, Paolo Balboni, Andrea Mazzoni e Carlo Bergamini.

Per il team del presidente Fiorini sono quindi possibili risultati di prestigio nel corso della stagione 2023, dopo un bilancio 2022 ampiamente positivo, con numerose gare regionali vinte e ottimi piazzamenti a livello regionale e nazionale, in particolare con Andrea Pirani e Andrea Vendemiati, ma anche con i vicecampioni d’Italia di cat. C, Mauro Guidetti e Michele Coreggioli. Tanti gli eventi sportivi organizzati, su tutti 2 gare nazionali senior, 2 gare regionali junior e una paralimpica.

Come di consueto la bocciofila ha anche promosso l’attività scolastica per alunni delle scuole primarie e secondarie del comune di Ferrara, con oltre 40 classi e 1000 studenti che hanno potuto avvicinarsi allo sport delle bocce con “Bocciando si impara”.

L’attività integrata, con la presenza sulle corsie di 4 centri socio riabilitativi per persone con disabilità fisica e intellettivarelazionale, è proseguita senza sosta nel secondo semestre, mentre è ripartita a gonfie vele quella per atleti junior, paralimpici e sport per tutti.

Sono state 5, un vero record, le squadre iscritte ai campionati italiani di società. A queste si aggiungerà anche la squadra paralimpica che, per la prima volta nel 2023, parteciperà al campionato italiano.

re. fe.