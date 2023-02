Frosinone primo in solitudine nonostante un punto in due gare

Un solo punto racimolato nelle ultime due giornate non ha certo minato le certezze del Frosinone, che resta in completa solitudine in vetta alla classifica di serie B con nove punti di vantaggio sul Genoa e addirittura 12 sul Bari che occupa la terza posizione. La promozione diretta sembra ormai in cassaforte per i ciociari, che dopo il ko rimediato in casa col Parma però sono determinati a rimettersi subito in carreggiata. Anche perché la gara coi crociati si è sviluppata in maniera molto particolare lasciando tanto rammarico nella squadra di Grosso, incapace di sfruttare la doppia superiorità numerica. Domani sera il Frosinone si presenterà a Ferrara senza gli squalificati Cotali e Boloca, che il tecnico dovrebbe sostituire con Frabotta e Kone. Ma come potrebbe schierarsi la capolista al Mazza? Mister Grosso dovrebbe optare per un 4-3-3 con Turati in porta, Sampirisi, Lucioni, Ravanelli e Frabotta in difesa, Rohden, Mazzitelli e Kone a centrocampo, Insigne, Mulattieri e Garritano in attacco. Dovrebbero invece partire dalla panchina Szyminski e soprattutto Caso, che all’andata fece letteralmente impazzire la Spal indirizzando la gara sui binari giallazzurri grazie ad una giocata da urlo in avvio di secondo tempo. Caso è stato toccato duro nel corso della partita col Parma, si sta allenando parzialmente in gruppo ma non è certo al top della forma. Sembrerebbe non esserci posto dal primo minuto nemmeno per l’ex di turno Moro, che comunque sta attraversando un buon momento con tre reti all’attivo nelle ultime sei giornate.

s.m.