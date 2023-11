Fusco ci mette la faccia: "La colpa è mia"

Filippo Fusco non si nasconde, assumendosi la responsabilità di quello che sta accadendo in casa Spal e ammettendo di aver commesso degli errori. "Del resto – dice – sono il direttore dell’area tecnica, e la scelta dei giocatori e degli allenatori le ho fatte in maniera del tutto autonoma quindi è giusto che la faccia la debba mettere la società nella figura del sottoscritto. È un momento difficile e triste, ma non buttiamo la spugna".

Ridimensionamento. "L’obiettivo è recuperare gli infortunati, anche se nel breve non tornerà nessuno, a parte Rabbi. I giovani hanno dimostrato personalità, capacità, coraggio e qualità: sono della Spal e rappresentano una delle poche luci. Le prospettive sono complicate, ma nelle difficoltà si può trovare un motivo per andare avanti. Chiaro, dobbiamo ridimensionare gli obiettivi, ma il campionato finisce a maggio. Tutti ci aspettavamo una stagione diversa, ci avevano fatto i complimenti per la campagna acquisti. Purtroppo il primo infortunio grave, quello di Sits, è avvenuto a mercato chiuso e tra gli svincolati non c’erano grandi nomi. Ora dobbiamo – continua – giocare partita dopo partita seguendo il mister che sta lavorando molto bene. Ci sono delle difficoltà che vanno messe in conto, però non devono rappresentare degli alibi. Bassoli? Siamo intervenuti perché Arena resterà fuori fino al termine della stagione: era giusto inserire un giocatore affidabile che ha fatto due buone prestazioni".

Autocritica. "Abbiamo fatto 29 operazioni: 15 in uscita e 14 in entrata, cambiando tanto. Si poteva cambiare ancora di più: con il senno di poi si possono fare ragionamenti diversi, però ero convinto di aver costruito una squadra in grado di lottare per i primi posti, un’opinione peraltro condivisa dagli addetti ai lavori. Ma è giusto che oggi il mio operato sia sotto osservazione, perché ho fatto degli errori".

Tacopina. "Il presidente è deluso e arrabbiato, anche e soprattutto con me. Ed è giusto così, perché mi ha lasciato ampia autonomia nelle scelte. È sorpreso, perché non si aspettava questa situazione, ma ci ritroviamo qui e non ci resta che lavorare sodo per cercare di uscirne. Tacopina è il meno responsabile di tutti, perché ha delegato la gestione tecnica al sottoscritto".

Mercato di riparazione. "Il bugdet in serie C non è un problema, però bisognerà valutare come intervenire in funzione dei giocatori che recupereremo. È evidente che qualche innesto a gennaio servirà, poi qualcuno che ha deluso e non ha trovato l’ambiente giusto può cercare un’altra sistemazione. Dovremo intervenire, il mercato estivo è stato sbagliato, ma è ancora presto per parlarne. A volte basta un giocatore per cambiare volto ad una squadra".