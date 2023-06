Fusco, ora è ufficiale: fino al 2025

Filippo Fusco (foto), da ieri sera, è ufficialmente il direttore dell’area tecnica del club biancazzurro, in anticipo di qualche giorno. Con un comunicato diffuso improvvisamente alle 20,30 la Spal ha reso noto l’accordo col dirigente napoletano per due stagioni, fino al 30 giugno 2025. Confermato anche l’ingresso di Emanuele Righi, che rivestirà il ruolo di direttore sportivo. Per l’annuncio del nuovo allenatore invece bisognerà attendere ancora qualche giorno. Fusco non avrebbe infatti ancora preso una decisione definitiva sul tecnico a cui affidare la squadra nel prossimo campionato di C. Il direttore dell’area tecnica è consapevole che si tratta di una scelta che non può permettersi di sbagliare. Per questo si sta prendendo tutto il tempo possibile, lavorando sotto traccia ad una serie di profili che continuano a restare top secret. Tra quelli emersi, l’unico credibile rimane Francesco Baldini, che dopo i colloqui incoraggianti col presidente Tacopina e il direttore sportivo, non ha però ricevuto ulteriori comunicazioni.

s.m.