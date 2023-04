Galletti allenerà il Masi, Ricci alla Portuense

Le indiscrezioni hanno trovato conferma: il prossimo anno l’allenatore del Masi Torello Voghiera sarà Nicola Galletti, negli ultimi due anni alla guida del Bentivoglio, da lui portato dalla Promozione all’Eccellenza e quest’anno a una salvezza tranquilla. "Vede il calcio in modo simile al nostro – spiega le ragioni dell’incarico il direttore sportivo Juri Roda – avrà uno staff a disposizione per poter esprimere tutto il potenziale: un preparatore atletico, un addetto alle riprese e match analyst e un osservatore. Dovrebbe portarsi qualcuno dal Bentivoglio, ma non D’Este, che è stato confermato dal Corticella". Roda sarà affiancato sulla tolda di comando del mercato da Alessandro Bolzonaro, proveniente dal Gallo. "Il primo anno sarà di transizione, ma col suo aiuto punto a costruire una squadra importante". Riguardo ai rinforzi, "conto di confermare buona parte dello zoccolo duro – puntualizza il ds – Farò di tutto per trattenere anche Cazzadore, attorno al quale voglio costruire la nuova squadra". Tra i partenti l’attaccante Vanzini, solo quattro gol, che potrebbe sbarcare a Sant’Agostino, una piazza che ben conosce e dove troverebbe vecchi amici; ai saluti anche Caruso, che potrebbe tornare a Portomaggiore (12 gol nel solo girone di ritorno l’anno scorso). E a proposito di Sant’Agostino, radio mercato parla con insistenza dell’arrivo di Oscar Cavallari, che sta seguendo costantemente tutte le partite dei ramarri in tribuna. Novità anche nella Portuense, che ha scelto Ruggero Ricci per il prossimo campionato. "Ci siamo incontrati qualche settimane fa – conferma il patron Antonio Cavallari – mi ha fatto una buona impressione. Quando avrà conquistato la salvezza con la X Martiri, cominceremo a gettare le basi per la squadra". Sarà ridisegnata la difesa, con il possibile arrivo di Sorrentino della Comacchiese, Ferrari dal Sant’Agostino e Covezzi dal Pontelagoscuro. Come direttore d’orchestra si vorrebbe Tommaso Pittaluga, che vanta un rapporto di amicizia di antica data con Baiesi, mentre come centravanti il club rossonero non molla per Cazzadore.

Franco Vanini