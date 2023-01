Gara da applausi per Cleaves e Campani, Smith nervoso e assente ingiustificato

BELLAN: E’ lui ad aprire dall’arco la partita di Ferrara, sgomita per contenere Tomassini e alla fine è quasi costretto a commettere tre falli in pochi minuti. Si innervosisce nel finale, perde anche due palloni. 5,5

CLEAVES: Il Kleb va da lui, come logico che sia, per aprire la difesa centese, nel primo tempo è assai reattivo e la Tramec fatica a trovare le giuste contromisure per fermarlo.

All’intervallo è già in doppia cifra, nella ripresa sbaglia qualche tiro di troppo ma chiude comunque con 18 punti e 8 assist. 7

TASSONE: Tomassini è un cliente ostico per tutti, anche lui è costretto a spendere qualche fallo in più del dovuto. Nella ripresa segna la tripla del -5 che fa sognare la rimonta ai biancazzurri. 6

SMITH: Assente ingiustificato, combina solo guai nei trenta minuti in cui resta sul parquet. Spende un fallo inutile che manda in lunetta Cento a fine primo quarto, in difesa e a rimbalzo è poco presente (ne prende solo due).

E il brutto gesto su Tomassini nel finale gli costa l’espulsione. 4,5

CAMPANI: Il migliore dei suoi, dall’arco è un fattore (48) e i compagni giustamente lo cavalcano.

Arriva a 14 all’intervallo, in difesa prova a reggere su Archie e Berti, tant’è che alla sirena agguanta 10 rimbalzi, a cui aggiunge 24 punti non banali. 7,5

BERTETTI: Raccoglie quattro rimbalzi e smazza quattro assist, ma al tiro non è preciso (solo 15).

Qualche sbavatura di troppo in regia (perde quattro palloni) ma anche un bel passaggio per Smith a inizio ripresa. 5,5

JERKOVIC: Prova anonima la sua, parte con un fallo in attacco appena entrato e una brutta difesa. Non segna dal campo, e Leka lo utilizza solo dieci minuti. 5

PIANEGONDA: Quattro minuti in cui combina poco e niente, perdendo anche un pallone. 5,5 AMICI: Prova a mettersi subito in ritmo dopo un mese di stop, ma inizia male al tiro (03) e commette un fallo antisportivo. Meglio nella ripresa, quando trova con un arcobaleno meraviglioso Cleaves sotto canestro e cerca di più Campani. Chiude con 18 dal campo, ora deve ritrovare la condizione. 5,5

Jacopo Cavallini