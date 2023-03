Gara di lotta come richiede la B E La Mantia così è meno solo

UNA SPAL da tre punti non si vedeva da gennaio, e al "Paolo Mazza" addirittura da ottobre. Il ritorno alla inedita vittoria rilancia speranze di salvezza che passo dopo passo si andavano affievolendo: la Spal non è più ultima quale che sia il risultato del Cosenza a Marassi, e rientra nel gruppetto di sei squadre sul fondo della classifica, una sola delle quali è destinata a salvarsi direttamente. La prima gioia di Oddo giunge al quarto tentativo e volge a favore anche il doppio confronto con i veneti, nel caso il Citta dovesse ricadere nella lotta per la permanenza in B. Una sola rondine non fa mai primavera ed è presto per dire che la Spal è risorta: di certo, adesso si attendono conferme già a Cosenza, dove il confronto sarà ancora più diretto più di quello di ieri.

Ci si aspetta che la squadra di Oddo si scrolli di dosso recenti paure e liberi la mente fino a mostrare quale possa essere la sua vera qualità: sotto questo aspetto il viaggio in Calabria oltre che fondamentale sarà anche rivelatore, e dirà sino a che punto il popolo spallino possa confidare in un rilancio autentico.

Massimo Oddo ci ha messo del suo. In una gara da vincere, e solo da vincere, ha rischiato mettendosi a quattro dietro e circondando La Mantia di tre giocatori moderatamente offensivi. E ha impostato la partita su frequenti lanci per LM19, che di testa sulla trequarti ha torreggiato: questa ricerca di seconde palle ha fruttato esiti magari alterni, ma ha contribuito ad alzare il baricentro della squadra. Paradossalmente, il primo gol di Fetfatzidis è giunto su ripartenza ben giostrata da Maistro, ma senz’altro così schierata la Spal ha assistito meglio il suo centravanti, e ha beneficiato della sua stazza vincente nelle incornate (anche grazie alla precisione di calcio mostrata ieri da Alfonso).

Poi il tecnico ha tolto al 10’ della ripresa i tre ammoniti a evitare pericoli - Zanellato stava davvero rischiando grosso - e si è rimesso in modalità più prudente e conosciuta, col 5-3-2 di prammatica. Ma al di là della tattica, la Spal sembra finalmente lottare come pretende la serie B. Ieri ha vinto di spada, e così dovrà affrontare anche le ultime dieci. Oddo soprattutto questo ha finora portato, e in una situazione di classifica così, si tratta dell’ingrediente più prezioso e indispensabile. Il tempo è troppo poco per poter conferire una identità di gioco più "lavorata".

Mauro Malaguti