"Gennaio mese decisivo A Chieti sarà una battaglia"

La Tassi Group vuole mettere da parte il ko con Pistoia e ripartire dalla trasferta di domani pomeriggio a Chieti (ore 18), su un campo particolarmente ostico soprattutto per il momento attraversato dalla compagine abruzzese, ultima in classifica e assetata di punti salvezza dopo il brutto ko sul campo di Ravenna.

Anche per il Kleb, però, quello del Pala Tricalle sarà l’ennesimo crocevia di una stagione fin qui positiva, e un successo in terra teatina potrebbe ancor di più avvicinare l’obiettivo del mantenimento della categoria dichiarato ad inizio anno, vista la dote di vantaggio attuale in classifica sulla decima posizione.

"Domani ci aspetta una partita per noi molto importante – le parole alla vigilia dell’assistant coach Nando Maione –, affronteremo una squadra che è spalle al muro e ha esigenza di fare risultato, quindi ci sarà da battagliare, ben consci che saranno quaranta minuti sporchi.

Ogni possesso dovrà essere curato nei minimi dettagli, senza mai lasciare nulla al caso, noi dovremo essere bravi a limitare i loro tiratori, che in qualsiasi momento si possono accendere, penso a Jackson, Mastellari e Bartoli.

Sotto canestro hanno un "big man" di esperienza come Ancellotti e uno straniero come Vrankic che sta viaggiando a 17 punti di media, entrambi danno solidità.

Recentemente hanno aggiunto Spizzichini e Thioune, allungando ulteriormente le rotazioni, cosa che nell’ultima partita non è accaduta".

Con l’aggiunta di due elementi che ben conoscono la categoria, Chieti potrà trovare soluzioni diverse rispetto a questo primo scorcio di campionato: "Per loro Thioune è un rimpiazzo di peso, ha già giocato diverse stagioni in questa categoria, di Spizzichini si può dire lo stesso, noi dovremo mettere in campo tanta energia e intensità come abbiamo fatto fino ad ora". Prima Chieti, poi le due gare casalinghe con due dirette concorrenti come Rimini e Ravenna: il mese di gennaio per la Tassi Group potrà dire tanto in ottica salvezza.

"Sicuramente per noi questo è un mese fondamentale, è inutile che lo nascondiamo – chiude Maione –, allo stesso tempo dobbiamo pensare partita dopo partita, consapevoli che gli scontri diretti saranno decisivi ma il campionato è ancora lungo e ogni domenica può succedere di tutto.

Per fare un esempio, Nardò che perde così fragorosamente in casa con la Fortitudo a mio avviso è un risultato un po’ inaspettato, così come il netto ko della stessa Chieti a Ravenna.

Noi dovremo affrontare tutte le partite giocandoci le nostre possibilità senza guardare all’avversario e senza metterci addosso pressioni inutili.

La situazione fisica di Amici? Ogni giorno sta facendo dei passi in avanti, contiamo di averlo il prima possibile con noi. In ogni caso sarà in dubbio fino alla palla a due".

Jacopo Cavallini