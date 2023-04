Già 86 biglietti staccati nel settore ospiti La Spal non sarà sola

Alle 19 di ieri risultavano 86 i biglietti venduti nel settore ospiti (curva Nord) del Vigorito. I tagliandi sono in vendita sul circuito Ticketone sia online che nei punti vendita abilitati al prezzo di 17 euro, comprensivo di diritti di prevendita. La vendita dedicata alla tifoseria biancazzurra terminerà domani alle 19, quindi è prevedibile si possa arrivare almeno a quota 100. In ogni caso, si tratta di un numero davvero significativo di tifosi al seguito, se si considera la distanza che separa Ferrara e Benevento e la programmazione non proprio ideale della gara, il giorno di Pasquetta all’ora di pranzo.