Giara al Boschetto con Parma Match senza stimoli di classifica

Una gara di rodaggio, nulla più. Mancato l’obiettivo dei primi tre posti (che avrebbe garantito una certa promozione in Serie A Silver e la possibilità di centrare addirittura il doppio salto in A Gold), la Giara Assicurazioni Ferrara - dopo aver beneficiato di una settimana di stop concessagli dal tecnico Fernando Capurro - attende al “Pala Boschetto” oggi alle 17,30 la Pallamano Parma per concludere la propria stagione regolare e preparare i playoff che valgono l’accesso alla prossima Serie A Silver. Un test poco indicativo e dal relativo contenuto tecnico, che vede Ferrara anteposta ad una compagine già forte dell’obiettivo raggiunto (la salvezza): un match utile allo staff tecnico per poter testare lo stato psicofisico di una rosa arrivata con tanti acciacchi alla parte conclusiva della stagione.

Possibili vari esperimenti e ampio minutaggio per tutti in quella che non sarà una certamente una festa, ma che rimane una gara giocata da due compagini con poco da chiedere e di conseguenza abbastanza leggere di testa. In termini di mera classifica, dando per scontato la vittoria agevole di Camerano in casa di un Pescara già retrocesso, una vittoria permetterebbe a capitan Rossi e compagni di chiudere la stagione regolare al 4° posto, centrando la 18^ vittoria stagionale e difendere il piacevole dato della 2^ miglior difesa del Girone B.