Giara al Boschetto contro Pescara

Una settimana di indesiderata sosta, oltre ad aver modificato provvisoriamente la classifica del Girone B, ha fermato una Giara Assicurazioni Ferrara in piena rincorsa, anche se frenata dal pareggio interno contro Chiaravalle. Coach Capurro dovrà fare a meno del centrale Gabriele Montanari ma potrà contare sul recupero pieno di Eugenio Saletti e Mattia Pedron. Una batteria di mancini recuperata che potrebbe togliere una parte del peso realizzativo dal pivot Nerio Zaltron. Due punti sono l’obiettivo: con Cingoli che termina lo “stop” e attende Modena, e la provvisoria battistrada San Lazzaro apparsa in enorme salute, urgono punti oggi alle 17,30 al Boschetto contro Pescara per non perdere contatto dalle prime due posizioni in classifica. Le parole di Fernando Capurro: "Pescara vuole salvarsi e per questo ha aumentato il proprio livello di gioco. Una squadra che ha terzini temibili in grado, se lasciati liberi, di fare male. Noi, da qui alla fine del campionato dovremmo pensare agli avversari sempre di meno e concentrarci sul nostro gioco, in entrambe le fasi e provare a vincere quante più partite possibile".