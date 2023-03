Giara al derby contro Modena

Un bellissimo “Handball Day”, ricco di emozioni e verdetti, attende gli appassionati di pallamano ferraresi. Oggi al “Pala Boschetto” Giara Assicurazioni Ferrara e Securfox Ariosto Ferrara saranno di scena in un delicato doppio turno interno con in palio fondamentali punti per i rispettivi obiettivi stagionali. In virtù della concomitanza del turno interno, capitan Michele Rossi e compagni attendono Modena - in un derby tutto emiliano - alle 20.30. Vincere per continuare a lottare per i play off che mettono in palio due posti per la prossima Serie A Gold: questo l’imperativo per una squadra uscita sicuramente ricompattata dopo la grande vittoria di Sassari, ma che dovrà fare a meno di Jonas Matha, Marco Mazzucchi e Federico Janni (quest’ultimo per squalifica). Piano partita dunque tutto da ricostruire per mister Capurro che potrà tuttavia far affidamento su Davide Di Maggio e sui recuperati Teo Marchesino e Mattia Pedron. Giara, attuale seconda miglior difesa del campionato, che va a caccia di un upgrade in attacco dove le cose si sono - fatte meno fluide rispetto ad un’ordinata fase passiva.

Il match di andata, disputato nel palazzetto di Nonantola, terminò con il punteggio di 31-24 in favore di Ferrara.