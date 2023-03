Giara al terzo posto

Senza Matha (da valutare anche in vista di Sassari) la Giara Assicurazioni lancia la propria sfida nella corsa ai play off per la promozione nella massima serie. La vittoria - nell’inedito turno domenicale interno contro Monteprandone per 32-23 - contribuisce a scacciare la crisi e contestualmente porta ad un insperato ed immediato contro sorpasso ai danni di Chiaravalle. Janni fissa il primo parziale sul 3-1 dopo 5’ costringendo gli ospiti ad un time out immediato. L’avvio di gara di Janni è ispiratissimo e il classe ‘2000 ne approfitta per segnare altre due reti in contromano per il 5-2 al 10’. Monteprandone, a caccia di fondamentali punti salvezza, non molla la presa sul match e trova la parità al 8’ con il rigore di Salladini (8-8). Pasini riporta avanti a Giara sul 9-8 con una conclusione in doppio appoggio al 23’, Baldo approfitta di una sanguinosa persa in ripartenza da parte degli ospiti e insacca il 12-9 al 28’. Nella ripresa la Giara parte forte e piazza un break di 3-0 (17-10) chiuso da Mazzucchi al 35’. La reazione di Monteprandone è frenata da Pasini, abile a finalizzare un’azione personale, che segna il 20-15 al 40’. Il parziale di 8-5 degli ultimi 13’ manda a referto la vittoria stagionale numero quindici per la Giara.