Giara con Chiaravalle

Inizio di anno nuovo a maggior coefficiente di difficoltà non poteva esserci. La Giara Assicurazioni Ferrara, superato il periodo delle festività natalizie, si appresta a tornare in campo con due volti nuovi in squadra ma anche tante defezioni con le quali dover combattere. I nuovi arrivati Samuele Mandelli e Manuel Russello scalpitano ma a far preoccupare il tecnico Fernando Capurro sono le condizioni del “pacchetto ali destre”.

L’avversario di turno, il Chiaravalle sabato alle 17,30, è una delle compagini offensivamente più temibili ed organizzate del girone. Un roster, rinnovato dagli innesti dei prolifici e rodati fratelli Guerrero (arrivati entrambi da Ragusa), che mira ad iniziare il nuovo anno con una vittoria utile a riaprire completamente la corsa ai primi tre posti della classifica. I marchigiani, escludendo la sfida esterna in casa della capolista Cingoli, hanno conquistato 14 punti nelle nove giornate successive al ko di San Lazzaro dello scorso 1 Ottobre. Un ruolino di marcia positivo, condito dalla vittoria interna nello scontro diretto con il Verdeazzurro, che li ha attestati come capofila delle inseguitrici delle tre compagini di testa. Nel match d’andata prevalse Ferrara con un netto 28-38.