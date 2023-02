Giara e Securfox, oggi tocca a voi

Giara Assicurazioni contro San Lazzaro oggi alle 17,30: parola al campo. I ko di Tavarnelle e Chiaravalle hanno tolto ad entrambe la possibilità di puntare alla rincorsa della capolista Cingoli. Per Giara Assicurazioni e San Lazzaro la bagarre, serrata, vira totalmente sulla corsa al 2° posto: ad indirizzare questo duello potrebbe essere proprio lo scontro diretto di oggi. Due squadre forti, allenate da tecnici esperti (Fernando Capurro e Andrea Fabbri) ed accomunate non solamente dagli obiettivi stagionali ma anche da un paio di dolorosi passi falsi nel corso della regular season.

In campo femminile, la Securfox Ariosto si appresta ad affrontare la trasferta di Teramo con la consapevolezza di avere un solo risultato a disposizione per avvicinarsi a larghi passi all’obbiettivo stagionale della salvezza diretta, senza passare per la “tagliola” dei playout.