Giara, il ritorno di Di Maggio chiude un mercato al top

La Giara Assocurazioni Ferrara rende noto di aver perfezionato le pratiche per assicurarsi le prestazioni sportive del terzino sinistro Davide Di Maggio.

Un colpo, che chiude il mercato per la stagione 2022-23 e completa il roster a disposizione di coach Fernando Capurro, reso possibile grazie ad uno sforzo “extra” da parte della società, e grazie al supporto e alla passione di due partner importanti come Giara Assicurazioni e Mate Magia. Di Maggio torna a Ferrara dopo la parentesi semestrale a Conversano, contraddistinta dalla vittoria della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre superando Sassari. Un tassello di valore ed esperienza che chiude un roster ampio e ricco di talento e soluzioni.

Simone Baldi (dg Giara Assicurazioni): "Il campo ha dato prova della competitività e della forza di questo gruppo. La dirigenza ha, di conseguenza, operato sul mercato in maniera mirata. L’innesto di Davide Di Maggio - così come quello di Russello - dà profondità alla squadra ed aumenta le soluzioni a disposizione di coach Capurro: due fattori indispensabili in vista della fase più intensa e determinante della stagione. Inoltre Davide conosce molto bene l’ambiente, essendo stato qui giá tre anni, e sono certo saprà integrarsi perfettamente in un meccanismo rodato". Davide Di Maggio commenta così l’operazione: "Torno con grandi motivazioni e con la voglia di aiutare la squadra e i ragazzi a centrare un obiettivo importante come quello di qualificarci alle finali playoff di Chieti. Ritrovo un gruppo maturato ed ancora più forte, impreziosito dagli innesti fatti dalla società in questi 7 mesi".