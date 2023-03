Giara, scontro playoff a Camerano Securfox vuole evitare i playout

Tutto in 60’: non ci sono molte altre descrizioni possibili per un match, quello di Camerano, che decide l’ultima promossa di diritto alla prossima Serie A1 Silver e spalanca contestualmente le porte dei play off per la promozione nella prossima Serie A1 Gold. Temi importanti, per il “main event” della penultima giornata di regular season del Girone B della Serie A2 2022-23. Mister Capurro, nelle restanti ore prima del fischio d’inizio, proverà a svuotare il più possibile un’infermeria riempitasi con costanza nelle ultime settimane. Camerano, ben allenata e cresciuta costantemente nel girone di ritorno sino a completare la rimonta su Ferrara, arriva allo scontro diretto nelle migliori condizioni possibili, fisiche e mentali. Match delicato per entrambe, in programma sabato alle 18.30.

In A1 femminile, la Securfox Ariosto dopo il bis consecutivo di ko maturati nelle gare contro Mezzocorona e Padova, fa visita alla quotata Pontinia, che recentemente ha ottenuto l’aritmetica qualificazione ai play off scudetto. Una gara molto complessa, sia per il valore dell’avversario ma anche e soprattutto per la difficoltà ad approcciare le gare lontano dal “Pala Boschetto” palesata nella stagione in corso (6 punti raccolti su 18 a disposizione). Nessuna defezione per coach Carlos Britos, ma una necessità immediata di dare una “sterzata” per evitare di appesantire la situazione con un pesante passivo, nocivo per il “forcing” finale in chiave salvezza. Con tre gare dal termine della stagione regolare Ferrara per evitare i play out dovrà per forza mettere in cascina un punto in più di Casalgrande, più avanti in classifica per via della differenza reti. In terra laziale, Capitan Soglietti (sempre 4^assoluta miglior marcatrice della Serie A1F) e compagne se la vedranno contro una compagine quadrata e performante, capace di inanellare ben 14 vittorie in serie in stagione regolare e di strappare il “pass” per i play off con larghissimo anticipo. Tris di ex attualmente in forza alla Cassa Rurale: si tratta di Martina Crosta, Marinela Panayotova e di coach Antonj Laera.