Giara sorride su più fronti: ok il baby Andreoli

Prevalgono decisamente le note positive, in casa Giara Assicurazioni tennistavolo, dopo le gare disputate su più fronti nell’ultimo fine settimana. Il bilancio, infatti, è di un brillante podio nell’attività individuale nazionale giovanile, cui si aggiungono, nel settore a squadre, due primi posti provvisori (C femminile e C master) e una tranquilla salvezza (A2 master), cui fa da contrappeso, ancora nell’attività master, la preventivata retrocessione della squadra di B. Il club estense, infine, si è imposto in un torneo a coppie non ufficiale svolto a Castelmaggiore.

Ma andiamo per ordine. A Terni, nel torneo nazionale giovanile under 13, Pietro Andreoli (foto) ha conquistato un bellissimo terzo posto su circa settanta partecipanti, battuto in semifinale dal forte toscano Campagna dopo cinque vittorie consecutive. Il risultato è a maggior ragione significativo se si considera che il baby estense è al debutto in questa categoria di età e si sta misurando, di conseguenza, con avversari che nella maggior parte dei casi sono più grandi ed esperti di lui. Andreoli, peraltro, sempre a Terni ha partecipato anche al torneo under 15, dove si è piazzato nono su oltre cento giocatori, festeggiando così la bella notizia proveniente dalla federazione europea, nelle cui classifiche individuali di gennaio risulta al numero 88 degli under 13, un fatto mai accaduto prima d’ora nel tennistavolo ferrarese.

Passando all’attività a squadre veterani, in serie A2 master la coppia Curarati-Caravita ha chiuso al secondo posto ex-aequo un girone difficilissimo, conquistando con pieno merito la salvezza. Nel secondo concentramento del campionato i due pongisti della Giara Assicurazioni hanno ceduto di misura (2-3) alla corazzata Nulvi (un punto di Curarati, un punto del doppio) e per 1-3 ai padroni di casa del Siena (punto ancora di Curarati). In B master, per contro, il club estense è retrocesso dopo le nette sconfitte contro San Polo e Villazzano, chiudendo il suo girone all’ultimo posto, condannato anche dai ranghi incompleti cui ha dovuto far fronte in tutte le gare disputate.