Giara, tris di vittorie In C1 al secondo posto

Tris di vittorie per la Giara Assicurazioni, nella seconda giornata di ritorno dei campionati a squadre di tennistavolo. Nuovamente a segno – ed è il sesto successo in nove giornate – la formazione “B” societaria, che in serie C1 ha battuto in casa la Maior Castelmaggiore per 5-2 senza particolari patemi. Gli estensi hanno ceduto al forte Casini, ma hanno fatto bottino pieno su Maida e su Monica conquistando due punti con Curarati, due con Sani e uno con Antonucci, per un’affermazione che oltre a confermare la solidità e la compattezza del terzetto è valsa anche il secondo posto in classifica, vista la contemporanea sconfitta del Senigallia, ora raggiunto a quota 12.

Si sta facendo delicata, per contro, la situazione dell’altro team societario di C1, che nella proibitiva trasferta con la capolista Cortemaggiore è stato sconfitto per 5-1. Per la squadra “A” della Giara Assicurazioni, penultima alla pari con Carpi, si tratta della quarta battuta d’arresto consecutiva e l’impressione, ora, è che la salvezza, in un girone estremamente competitivo per la categoria, passerà quasi completamente dagli scontri diretti con gli stessi modenesi e con la Fortitudo Bologna 2, con gli estensi, comunque, che in questo senso rimangono favoriti. A Cortemaggiore il punto della bandiera è stato conquistato da un buon D’Amore su Molinari.

Continua a correre, intanto, la Giara Assicurazioni “C” nel girone B di serie C2. L’ottava affermazione in nove gare è giunta sui tavoli del Rimini con un sonante 5-0 (secondo consecutivo), frutto delle doppiette di Gallerani e di Mugellini (quest’ultimo stoicamente in campo nonostante le precarie condizioni fisiche) e del punto siglato da Caravita. I ferraresi, più che mai in corsa per gli spareggi-promozione, sono al comando della classifica insieme a Imola, con Sermide che insegue a due lunghezze. Note dolenti, infine, su tre degli altri quattro fronti di gioco. Sempre in C2, ma nel girone A, la squadra “D” della Giara Assicurazioni, ancora alla caccia della prima vittoria, ha ceduto in casa al Vittorino da Feltre Piacenza per 5-1, nonostante una buona resistenza sfociata nel punto di Zorzan su Bongiorni e in altre quattro gare combattute, anche se alla fine perse.