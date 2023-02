Gilardino: "Ritrovo il mio ultimo allenatore"

Per consolidare il secondo posto e tenere a distanza di sicurezza Bari e Sudtirol, Alberto Gilardino (foto) non ha scelta: il suo Genoa deve battere la Spal. "I biancazzurri hanno cambiato due volte guida tecnica – osserva l’allenatore del Grifone –. Ora c’è Oddo, che mi farà piacere salutare. È stato il mio ultimo allenatore, anche se per pochissimo tempo: mi sono allenato per una decina di giorni, poi mi sono infortunato. La Spal era stata costruita per fare un altro tipo di campionato, è una squadra che può contare sulla prestanza fisica di La Mantia e aggredire la profondità con Moncini. Noi dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi, andando alla ricerca dell’episodio favorevole.

Dobbiamo essere bravi a partire in un modo e saperci modellare in corsa. Passano le partite, ce n’è sempre una in meno e i punti pesano. Haps sta bene e sarà della partita. Criscito l’ho utilizzato dopo un allenamento solo, a lui va detto solo grazie per quanto ha fatto da quando è arrivato: non ha mai smesso di allenarsi e si è messo a disposizione.

Coda invece è un giocatore che deve pensare a far giocare bene la squadra e nell’ultimo terzo di campo mettere in pratica quello che sa fare.

Dragus ha giocato più di Salcedo, qualche spezzone in più. Eddie si sta allenando bene, ma tutti devono farsi trovare pronti: sia chi gioca dall’inizio che chi subentra deve determinare, il campionato e il momento richiedono questo.

Jagiello? Gli allenatori vorrebbero sempre avere giocatori come lui: l’ho alternato diverse volte, però è positivo e intelligente e potrebbe essere un’opzione dall’inizio.

Coda e Puscas? Sono giocatori un po’ diversi, posso trovare soluzioni con uno e con l’altro o con entrambi assieme. Abbiamo una struttura di squadra molto bella, so quanto mi possono dare i giocatori e c’è bisogno di tutti".

s. m.