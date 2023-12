Giocatori e staff dai bimbi malati

Come aveva promesso alla tifoseria biancazzurra al termine dell’assemblea pubblica organizzata sabato al Factory Grisù, ieri Andrea Maggi ha parlato del progetto del gruppo Curva Ovest Ferrara relativo al marchio della Spal nella riunione di Giunta. Non ci sono novità significative rispetto a quanto emerso nell’incontro dello scorso weekend, ma l’assessore comunale allo Sport ha confermato l’intenzione di organizzare un altro incontro coi promotori dell’iniziativa direttamente in Comune. Probabilmente dopo le feste natalizie. SETTORE GIOVANILE. Oggi alle 17,30 al Comunale di Ferrara si svolgerà un evento dedicato al vivaio della Spal, al quale parteciperanno tutti gli atleti delle selezioni maschili e femminili coi vari dirigenti e staff tecnici. Non mancherà però anche una rappresentanza della prima squadra, dal direttore tecnico Fusco a Contiliano e Peda, due ragazzi cresciuti nel settore giovanile di via Copparo e arrivati in prima squadra.

SOLIDARIETÀ. Spal e Spal Foundation scendono in campo insieme ad Associazione Giulia OdV in favore dei piccoli pazienti dell’ospedale di Cona. Stamattina una delegazione della prima squadra biancazzurra, guidata da mister Leonardo Colucci e dal direttore generale Corrado Di Taranto, farà visita ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria e Pediatria Oncologica dell’ospedale cittadino. I calciatori spallini trascorreranno un po’ di tempo con le bambine ed i bambini presenti, chiacchierando con loro e consegnandogli una serie di doni e regali in vista delle festività natalizie. Inoltre, dopo il grande successo dello scorso anno torna l’appuntamento natalizio con Babbo Spal. Venerdì 22, dalle 16 alle 19 a Palazzo della Racchetta in via Vespergolo verrà allestito il Laboratorio di Babbo Spal, organizzato da Spal Foundation in collaborazione con Associazione Giulia Odv e aperto a tutti i bambini della città. Per iscriversi all’evento basta inviare una email a spalfoundation@spalferrara.it indicando nome ed età della bambina o del bambino partecipante.