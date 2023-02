Gioia Comacchiese, rabbia Sant’Agostino

Due settimane fa il Masi Torello Voghiera aveva vinto con largo margine, per giunta giocando oltre un’ora in inferiorità numerica, il Sant’Agostino invece ha sciupato l’occasione di vincere in casa lo scontro diretto con il Del Duca Grama. Il presidente ramarro Bruno Lenzi non l’ha presa bene.

"Sono avvelenato e deluso, abbiamo giocato malissimo contro la penultima della classe. E i ravennati non hanno certo demeritato: hanno colpito un palo e una traversa e creato molte più occasioni. Nonostante la giornata storta, eravamo andati in vantaggio su rigore nel finale, tre minuti dopo abbiamo regalato a una diretta concorrente il rigore del pareggio".

Morale: "Abbiamo buttato nel cestino due punti a Coriano con il Tropical e altri due domenica con il Del Duca Grama; con quei quattro punti saremmo andati a pari punteggio con il Classe, invece siamo ancora qua a tribolare e sabato c’è il derby con il Masi. E’ necessario tornare in carreggiata, girare pagina e giocare con la grinta che serve per salvarsi".

C’è poco da festeggiare anche nel clan tricolore: uno stentato pareggio in casa con l’ultima della classe, il Cattolica.

"E’ stata una brutta partita, salvo solo il pareggio – è l’analisi del direttore sportivo Juri Roda – visto che dietro rallentano. E’ vero che eravamo rimaneggiati, soprattutto in attacco, senza il nostro capocannoniere Cazzadore e senza Vanzini, ma potevamo fare di più.

Nel derby dei tanti ex di sabato con il Sant’Agostino dovremo dare molto di più".

Contro il Sant’Agostino sarete ancora in emergenza? "Dovrebbe rientrare Cazzadore, che ha scontato la squalifica, per altri come Vanzini e i tre fuoriquota, saranno da valutare le condizioni fisiche in settimana. Comunque il dato di fatto è che abbiamo avuto una flessione di rendimento, il derby rappresenta l’occasione per tornare ai nostri livelli, pur senza esagerare, in fin dei conti ci sono ancora una decina di partite da disputare". La notizia positiva è la vittoria della Comacchiese, che mancava da molto tempo.

"Non vincevamo dallo scorso Natale – esulta Alberto Folegatti, il vicecapitano – Contro una diretta concorrente per la salvezza come il Classe sono tre punti che valgono doppio. La vittoria peraltro è meritata, ci dà la spinta per proseguire verso il raggiungimento dei playout, che è il nostro obiettivo.

L’altro fattore positivo che vorrei evidenziare è che siamo riusciti finalmente a conservare il vantaggio fino alla fine, mentre fino a ieri non ci riuscivamo.

Cosa mi è piaciuto di più? L’atteggiamento, che dovremo conservare anche nelle altre partite".

La dirigenza della Comacchiese ha tagliato uno dei tre nuovi acquisti, l’argentino Echazu.

Franco Vanini