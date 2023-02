Gioie e dolori per la 4T Vola l’under 15 Silver

Quando i campionati stanno entrando ormai nel vivo, arrivano gioie e dolori per le selezioni giovanili della Despar 4 Torri. Formidabile è la cavalcata dell’Under 15 Silver, che consolida partita dopo partita il primato in classifica: i ragazzi di Marianti Spadoni sono ancora imbattuti in campionato, e non c’è stato niente da fare per il Meteor Renazzo, affossato tra le mura amiche 30-95 dai canestri di Bassi (32 punti), Kharbouch (18), Vertua (14) e Gorobei (12). Nemmeno gli Aquilotti hanno ancora perso nella seconda fase del Trofeo: si sono infatti imposti nel derby cittadino in casa della Scuola Basket Ferrara, in una partita di grande intensità. La SBF si aggiudica il primo tempo di misura, per 11-10, ma la reazione della 4 Torri non si fa attendere e i piccoli granata conquistano il secondo (1-12) e il terzo tempo (4-8). Più incerta la seconda parte della gara, con il quarto tempo vinto dalla SBF 10-5 e il quinto pareggiato 4-4. L’ultimo tempo è decisivo: il quartetto granata con grande carattere e trionfa 4-7, per la grande soddisfazione di tutto lo staff 4 Torri per i suoi Aquilotti ancora imbattuti nella seconda fase.

Grande difficoltà invece per l’Under 13, che incappa in due sconfitte difficili da digerire. La prima arriva martedì pomeriggio sul campo della capolista Vis 2008 Ferrara: i granata rimediano un passivo molto pesante, in una sfida chiusa già nel primo quarto sul 33-4. La partita prosegue sugli stessi binari, con la Despar che non è capace di arginare l’attacco della Vis e fatica a portare palla nella zona offensiva: la gara è da dimenticare, e la 4 Torri si arrende nel derby 102-22. Nel secondo impegno settimanale, l’Under 13 ha affrontato un’altra partita in salita sabato pomeriggio al Pala 4T, contro l’Happy Basket di Castel Maggiore. I granata entrano in campo con poca concentrazione, e nella fase difensiva subiscono il contropiede fulminante dei bolognesi, mentre in attacco sbagliano molto, affidandosi al solo Obaseki (20 punti) sotto canestro e alle iniziative in contropiede di Chiarolanza (12). Troppo poco per rimanere in partita contro formazioni molto organizzate come Castel Maggiore: a questo si aggiungono le innumerevoli palle perse sulle rimesse.