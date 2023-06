Giovanili, Colacone pronto a prendere il posto di Catellani

La poltrona di responsabile del settore giovanile lasciata libera da Andrea Catellani (foto) potrebbe presto essere occupata da un grande ex spallino. Stiamo parlando di Roberto Colacone, che lascia il Monza dopo sette stagioni e potrebbe accasarsi proprio nel vivaio di via Copparo. Trattandosi di giorni particolarmente convulsi, la società biancazzurra si sta prendendo tutto il tempo necessario per arrivare alla decisione definitiva. Quel che è certo è che l’ex attaccante della Spal (giocò a Ferrara nella stagione 1995-96 realizzando 11 reti in serie C1) è forse il principale candidato a prendere il posto di Catellani. Restano sullo sfondo Massimiliano De Gregorio e Francesco Conti, che in questi anni hanno lavorato nel settore giovanile della Spal ottenendo risultati molto positivi nei rispettivi ambiti di competenza. Ma a questo punto è più probabile una scelta esterna, quindi Colacone o un altro profilo di questo tipo. Una curiosità: a Monza toccherà a Mauro Bianchessi – proveniente dalla Lazio – ricoprire l’incarico di direttore generale del settore giovanile al posto di Colacone. E il coordinatore della Primavera dei brianzoli potrebbe essere Sergio Floccari, che comincerebbe quindi dal Monza il percorso dirigenziale per il quale si è formato negli ultimi anni a Coverciano. Un gioco ad incastri che coinvolge diversi ex spallini, col ruolo di responsabile del settore giovanile di via Copparo destinato ad essere cruciale per lo sviluppo del vivaio biancazzurro.

s.m.