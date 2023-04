Giovanili finalmente unite: "Progetto valido"

Parte integrante del progetto di ripartenza del basket cittadino saranno le quattro realtà giovanili coinvolte nella Fondazione, ovvero Vis 2008, Scuola Basket, 4 Torri e Cestistica Argenta. "La Vis è una società che ha necessità di avere una prima squadra per introdurre nel basket che conta i ragazzi che stiamo crescendo – spiega il presidente Filippo Bertelli –, questa è una grande possibilità di ripartenza per la pallacanestro ferrarese perché il progetto è ambizioso e noi speriamo di contribuire coi nostri talenti". A rappresentare la Scuola Basket c’era invece il vicepresidente Stefano Cazzanti: "Abbiamo gettato le basi per ripartire, siamo emozionati e la nostra emozione deve contagiare tutti. Non sarà un percorso facile, incontreremo ostacoli ed insidie, ma grazie alle qualità delle persone che mi affiancano in questo tavolo possiamo affrontarle senza alcun tipo di paura". Settantacinque anni di storia, e un ruolo importante nel progetto anche per la 4 Torri del patron Luigi Moretti: "Restiamo coi piedi per terra, ma la garanzia della bontà di questo progetto è data da quanto ha già dimostrato di valere questo gruppo di imprenditori. Vogliamo coinvolgere anche altre realtà della provincia". Paolo Piazzi ha fatto le veci di tutta la Cestistica Argenta: "E’ una cittadina che ha sempre vissuto di pallacanestro, siamo molto felici di far parte di questa iniziativa e di credere fortemente al rilancio del basket ferrarese". Infine, emblematiche le parole di Calderoni: "La prima squadra potrà essere da richiamo per i giovani, in futuro vorremmo andare a pescare i migliori talenti da queste realtà del territorio".