Giovanili in campo La Primavera riceve il Padova

Nel weekend di Pasqua il settore giovanile non si ferma. Diversi campionati nazionali non prevedono partite, ma in questi giorni di festa sono in programma una serie di tornei che vedono protagoniste le selezioni biancazzurre. Si gioca regolarmente in Primavera 2, con la squadra di Grieco che oggi alle 15 al centro sportivo Gibì Fabbri riceve il Padova nella venticinquesima giornata di campionato. Nell’ultimo turno la Spal ha sbancato in extremis il campo della Feralpi Salò tornando in piena corsa per il secondo posto. Il Parma è infatti distante un solo punto, ma i biancazzurri devono anche guardarsi alle spalle perché il Monza è a -2 e il Venezia a -4. La capolista Genoa invece sembra ormai ad un passo dalla promozione diretta, potendo gestire sei punti di vantaggio sul Parma e sette sulla Spal. La selezione under 17 guidata da Pensalfini è impegnata fino a lunedì prossimo al torneo Sassi di Fiorano Modenese. La Spal under 16 di mister Troiano sta disputando la Gallini Cup di Pordenone. La stessa competizione vedrà impegnate fino a lunedì prossimo le squadre biancazzurre under 15 e under 14. Niente partite infine per la Spal under 18 di mister Pedriali, che qualche giorno fa ha rimediato una pesante sconfitta (4-0) nel posticipo disputato sul campo del Torino. È stato un ko maturato tutto nel secondo tempo, dopo una prima frazione terminata a reti inviolate. I biancazzurri hanno colpito due legni (una traversa e un palo) con Pisasale e Franzoni, ma nella ripresa i padroni di casa hanno dilagato. Nessun dramma comunque per la Spal, che resta saldamente in seconda posizione a -6 dall’Inter e +6 sul Milan. E nel prossimo turno, in programma domenica 16 aprile, la squadra di Pedriali ospiterà proprio i rossoneri.