Girandola di allenatori a Brescia Ora Cellino chiama Gastaldello

Continua l’ecatombe di allenatori in serie B, dove non passa settimana senza un esonero. Stavolta è il turno di Davide Possanzini, rimasto al timone del Brescia appena due settimane. Il presidente Cellino negli ultimi due mesi ha dato vita ad un vero e proprio show, sollevando dall’incarico Pep Clotet prima di Natale per affidarsi ad Alfredo Aglietti, che a metà gennaio ha riconsegnato la squadra nelle mani del suo predecessore. Al tecnico catalano sono state concesse però soltanto una manciata di partite, perché il 6 febbraio la società ha deciso di puntare su Possanzini. Un paio di sconfitte e nuovo ribaltone, con la scelta che stavolta è caduta su Daniele Gastaldello che è stato una bandiera del Brescia da giocatore, nonché vice di Clotet. La situazione però è incandescente, con la tifoseria che non ha gradito questa ulteriore rivoluzione contestando duramente la proprietà. Del resto, i numeri delle rondinelle sono impietosi: nelle ultime 19 giornate di campionato il Brescia ha racimolato appena 10 punti, con una sola vittoria all’attivo. Naturalmente contro la Spal, finita ko al Rigamonti con un secco 2-0. Nel frattempo, Leonardo Semplici sta per accasarsi allo Spezia. Il tecnico fiorentino, più volte in procinto di iniziare una nuova avventura negli ultimi mesi, stavolta dovrebbe finalmente tornare in pista. La determinazione con cui ha aspettato una panchina di serie A alla fine ha pagato, perché salvo imprevisti nelle prossime ore firmerà con gli aquilotti con l’obiettivo di centrare l’obiettivo salvezza nel massimo campionato, un’impresa che già ha compiuto due volte con la Spal e una col Cagliari. Mister Semplici è ai box da quasi un anno e mezzo, quando dopo appena tre turni di serie A (stagione 2021-22) era stato esonerato dalla panchina rossoblù. Una curiosità: febbraio è il mese nel quale si è separato dalla Spal (nel 2020) e nel quale ha iniziato l’avventura in Sardegna (nel 2021).

s.m.