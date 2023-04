Giro delle Mura e pattini Quanti eventi l’1 Maggio

Un 1° maggio all’insegna di due storici eventi sportivi. La piazza Ariostea e l’ippodromo comunale saranno il teatro delle gare di pattinaggio e podistiche, all’insegna della tradizione e grande partecipazioni di atleti. Lunedì 1° maggio torna il Giro delle Mura, organizzato dalla ASD Doro, con la collaborazione del Gruppo Sportivo Terapeutico Anffas Ferrara, Uisp e Avis e la partecipazione della scuola di equitazione ASD Ippodromo di Ferrara e della Contrada di San Luca. patrocinio del Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna. Lo start e l’arrivo all’Ippodromo Comunale, a alle 9 partenza gare giovanili, mentre alle 9,45 competitiva sui 12,5 km e camminata 7,5km. Alle 11.20 con il decimo trofeo ‘gambero al galoppo’ gara di retro-running, sulla distanza di 1 miglio (1609m). Attesi oltre mille iscritti. Altro atteso appuntamento è quello del ‘1° maggio Ferrara Inline 2023 - Trofeo Internazionale del Lavoro Città di Ferrara di pattinaggio corsa su strada’ a cura della Palestra Ginnastica Ferrara Asd, con il patrocinio del Comune di Ferrara, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio di Ferrara, Avis Nazionale provinciale e comunale di Ferrara e, Coni e diversi federazioni sportive. In gara in piazza Ariostea oltre 800 atleti tra giovani e master, pronti a contendersi le prestigiose prove del 64° trofeo internazionale del lavoro ‘Città di Ferrara’ di pattinaggio su strada. L’ inizio sarà alle 9 con termine previsto per le 18. Al termine del mattino, con gare riservate ai più piccoli si terrà l’assegnazione del memorial Gilberto Silvagni. Verso le 14 tappa del campionato italiano FISR master.

Mario Tosatti